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Черненко Наталия Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

25.01.1887 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.07.1876 ст.

Дочь: Каменская Мария Васильевна

Отец ребёнка: Черненко Василий Ильич

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
04.06.1878 ст.

Сын: Черненко Митрофан Васильевич

Отец ребёнка: Черненко Василий Ильич

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
05.07.1880 ст.

Дочь: Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Черненко Василий Ильич

Кровное, Сумська область
Восприемник
21.09.1880 ст.
Николаевка, Сумська область
Фекла Лукинична Щербакова
Рождение ребёнка
01.10.1881 ст.

Сын: Черненко Савва Васильевич

Отец ребёнка: Черненко Василий Ильич

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
17.08.1883 ст.

Сын: Черненко Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Черненко Василий Ильич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9G2-5?i=376&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
01.11.1883 ст.
Николаевка, Сумська область
Кузьма Лукьянович Щербаков
Рождение ребёнка
17.02.1885 ст.

Дочь: Чернышева Агафья Или Анна Васильевна

Отец ребёнка: Черненко Василий Ильич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PP-8?i=273&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
21.06.1885 ст.
Николаевка, Сумська область
Юлиания Порфирьевна Голинач
Рождение ребёнка
29.08.1886 ст.

Сын: Чернышов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Черненко Василий Ильич

Кровное, Сумська область
Восприемник
12.03.? ст.
Николаевка, Сумська область
Мария Порфирьевна Голинач
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черненко Василий Ильич

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
25.01.1887 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от брюшного тифа
Похороны
27.01.1887 ст.
на отведенном кладбище | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FDRR?i=170&cc=3511744&cat=1008700
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