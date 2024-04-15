Черненко Наталия Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти25.01.1887 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.07.1876 ст.
Дочь: Каменская Мария Васильевна
Отец ребёнка: Черненко Василий Ильич
Рождение ребёнка
04.06.1878 ст.
Сын: Черненко Митрофан Васильевич
Отец ребёнка: Черненко Василий Ильич
Рождение ребёнка
05.07.1880 ст.
Дочь: Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Черненко Василий Ильич
Восприемник
21.09.1880 ст.
Фекла Лукинична Щербакова
Рождение ребёнка
01.10.1881 ст.
Сын: Черненко Савва Васильевич
Отец ребёнка: Черненко Василий Ильич
Рождение ребёнка
17.08.1883 ст.
Сын: Черненко Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Черненко Василий Ильич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9G2-5?i=376&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
01.11.1883 ст.
Кузьма Лукьянович Щербаков
Рождение ребёнка
17.02.1885 ст.
Дочь: Чернышева Агафья Или Анна Васильевна
Отец ребёнка: Черненко Василий Ильич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PP-8?i=273&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
21.06.1885 ст.
Юлиания Порфирьевна Голинач
Рождение ребёнка
29.08.1886 ст.
Сын: Чернышов Павел Васильевич
Отец ребёнка: Черненко Василий Ильич
Восприемник
12.03.? ст.
Мария Порфирьевна Голинач
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.01.1887 ст.
Причина смерти: от брюшного тифа
Похороны
27.01.1887 ст.
на отведенном кладбище | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FDRR?i=170&cc=3511744&cat=1008700