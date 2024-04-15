Чернышева (Черненко) Агафья Или Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышева (Черненко) Агафья Или Анна Васильевна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

17.02.1885 ст.

Дата смерти

15.03.1887 ст.

Пол

Женский

Отец

1849 г.р.

Мать

1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1885 ст.

Отец: Черненко Василий Ильич

Мать: Черненко Наталия Макаровна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PP-8?i=273&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
18.02.1885 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
15.03.1887 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от скарлатины
Похороны
16.03.1887 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FX7F?i=175&cc=3511744&cat=1008700 | на отведенном кладбище
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