Уткин Родион Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУткин Родион Андреевич

Уткин Родион Андреевич

Место рождения

Серюкова

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Уткин Андрей Степанович

Мать: Уткина Катерина Ивановна

Серюкова
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Анисья Родионовна

Мать ребёнка: Уткина Анастасия Михайловна

Серюкова
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Прасковья Родионовна

Мать ребёнка: Уткина Анастасия Михайловна

Серюкова
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Стефанида Родионовна

Мать ребёнка: Уткина Анастасия Михайловна

Серюкова
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Ирада) Родионовна Вера (Умида Родионовна

Мать ребёнка: Уткина Анастасия Михайловна

Серюкова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уткина Анастасия Михайловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close