Уткин Родион Андреевич
Место рожденияСерюкова
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Уткин Андрей Степанович
Мать: Уткина Катерина Ивановна
Серюкова
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Анисья Родионовна
Мать ребёнка: Уткина Анастасия Михайловна
Серюкова
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Прасковья Родионовна
Мать ребёнка: Уткина Анастасия Михайловна
Серюкова
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Стефанида Родионовна
Мать ребёнка: Уткина Анастасия Михайловна
Серюкова
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Ирада) Родионовна Вера (Умида Родионовна
Мать ребёнка: Уткина Анастасия Михайловна
Серюкова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно