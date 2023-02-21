Уткина Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уткина Анастасия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Анисья Родионовна

Отец ребёнка: Уткин Родион Андреевич

Серюкова
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Прасковья Родионовна

Отец ребёнка: Уткин Родион Андреевич

Серюкова
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Стефанида Родионовна

Отец ребёнка: Уткин Родион Андреевич

Серюкова
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Ирада) Родионовна Вера (Умида Родионовна

Отец ребёнка: Уткин Родион Андреевич

Серюкова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уткин Родион Андреевич

Смерть
Неизвестно
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