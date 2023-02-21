Уткина Анастасия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Анисья Родионовна
Отец ребёнка: Уткин Родион Андреевич
Серюкова
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Прасковья Родионовна
Отец ребёнка: Уткин Родион Андреевич
Серюкова
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Стефанида Родионовна
Отец ребёнка: Уткин Родион Андреевич
Серюкова
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Ирада) Родионовна Вера (Умида Родионовна
Отец ребёнка: Уткин Родион Андреевич
Серюкова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно