Уткин Андрей Степанович
Место рожденияСерюкова
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Уткин Степан Иванович
Мать: Уткина Анна Артемьевна
Серюкова
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Уткина Катерина Ивановна
Серюкова
Рождение ребёнка
1860
Сын: Уткин Александр Андреевич
Мать ребёнка: Уткина Катерина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Уткина Катерина Ивановна
Смерть
Неизвестно