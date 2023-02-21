Уткин Андрей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уткин Андрей Степанович

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Место рождения

Серюкова

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Уткин Степан Иванович

Мать: Уткина Анна Артемьевна

Серюкова
Рождение ребёнка
1857

Сын: Уткин Родион Андреевич

Мать ребёнка: Уткина Катерина Ивановна

Серюкова
Рождение ребёнка
1860

Сын: Уткин Александр Андреевич

Мать ребёнка: Уткина Катерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уткина Катерина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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