Уткина Анна Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Уткин Степан Иванович
Серюкова
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Уткин Степан Иванович
Серюкова
Рождение ребёнка
20.07.1839
Дочь: Марья Степановна
Отец ребёнка: Уткин Степан Иванович
Серюкова
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Аграфена Степановна
Отец ребёнка: Уткин Степан Иванович
Серюкова
Рождение ребёнка
02.01.1842
Дочь: Василиса (Васса) Степановна
Отец ребёнка: Уткин Степан Иванович
Серюкова
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Уткин Степан Иванович
Серюкова
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Уткин Степан Иванович
Серюкова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно