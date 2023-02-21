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Уткина Анна Артемьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Уткин Иван Степанович

Отец ребёнка: Уткин Степан Иванович

Серюкова
Рождение ребёнка
1830

Сын: Уткин Андрей Степанович

Отец ребёнка: Уткин Степан Иванович

Серюкова
Рождение ребёнка
20.07.1839

Дочь: Марья Степановна

Отец ребёнка: Уткин Степан Иванович

Серюкова
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Аграфена Степановна

Отец ребёнка: Уткин Степан Иванович

Серюкова
Рождение ребёнка
02.01.1842

Дочь: Василиса (Васса) Степановна

Отец ребёнка: Уткин Степан Иванович

Серюкова
Рождение ребёнка
1845

Сын: Уткин Иван Степанович

Отец ребёнка: Уткин Степан Иванович

Серюкова
Рождение ребёнка
1850

Сын: Уткин Алексей Степанович

Отец ребёнка: Уткин Степан Иванович

Серюкова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уткин Степан Иванович

Смерть
Неизвестно
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