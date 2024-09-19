Дементьева-Дмитриева-Лобашева (Иванова) Анисья Маркеловна
Место рождения
Дата рождения24.12.1851 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Сын: Никитин-Максимов-Быстров (Гавриилов) Тимофей Андреевич
Отец ребёнка: Максимов-Быстров (Никитин) Никита(Андрей) Гавриилович
Сын: Никитин-Максимов-Быстров (Гавриилов) Василий Андреевич
Отец ребёнка: Максимов-Быстров (Никитин) Никита(Андрей) Гавриилович
Сын: Никитин-Максимов-Быстров (Гавриилов) Спиридон Андреевич
Отец ребёнка: Максимов-Быстров (Никитин) Никита(Андрей) Гавриилович
Сын: Никитин-Максимов-Быстров (Гавриилов) Спиридон Андреевич
Отец ребёнка: Максимов-Быстров (Никитин) Никита(Андрей) Гавриилович
Сын: Максимов-Никитин-Быстров (Гавриилов) Сергей Андреевич
Отец ребёнка: Максимов-Быстров (Никитин) Никита(Андрей) Гавриилович
Сын: Никитин-Максимов-Быстров (Гавриилов) Иоанн (Иван) Андреевич
Отец ребёнка: Максимов-Быстров (Никитин) Никита(Андрей) Гавриилович
Дочь: Никитина-Максимова-Быстрова (Гавриилова) Елена Андреевна
Отец ребёнка: Максимов-Быстров (Никитин) Никита(Андрей) Гавриилович