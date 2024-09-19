Дементьева-Дмитриева-Лобашева (Иванова) Анисья Маркеловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дементьева-Дмитриева-Лобашева (Иванова) Анисья Маркеловна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

24.12.1851 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1831 г.р.

Мать

1830 г.р.

Муж

1850 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1851 ст.

Отец: Дмитриев (Дементьев) Марка (Маркел) Иванович

Мать: Исидорова Мария Васильевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
20.10.1871 ст.

Муж: Максимов-Быстров (Никитин) Никита(Андрей) Гавриилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.01.1873 ст.

Сын: Никитин-Максимов-Быстров (Гавриилов) Тимофей Андреевич

Отец ребёнка: Максимов-Быстров (Никитин) Никита(Андрей) Гавриилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.12.1874 ст.

Сын: Никитин-Максимов-Быстров (Гавриилов) Василий Андреевич

Отец ребёнка: Максимов-Быстров (Никитин) Никита(Андрей) Гавриилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.12.1876 ст.

Сын: Никитин-Максимов-Быстров (Гавриилов) Спиридон Андреевич

Отец ребёнка: Максимов-Быстров (Никитин) Никита(Андрей) Гавриилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1877 ст.

Сын: Никитин-Максимов-Быстров (Гавриилов) Спиридон Андреевич

Отец ребёнка: Максимов-Быстров (Никитин) Никита(Андрей) Гавриилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.09.1881 ст.

Сын: Максимов-Никитин-Быстров (Гавриилов) Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Максимов-Быстров (Никитин) Никита(Андрей) Гавриилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.11.1886 ст.

Сын: Никитин-Максимов-Быстров (Гавриилов) Иоанн (Иван) Андреевич

Отец ребёнка: Максимов-Быстров (Никитин) Никита(Андрей) Гавриилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.05.1889 ст.

Дочь: Никитина-Максимова-Быстрова (Гавриилова) Елена Андреевна

Отец ребёнка: Максимов-Быстров (Никитин) Никита(Андрей) Гавриилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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