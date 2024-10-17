Максимов-Быстров (Никитин) Никита(Андрей) Гавриилович
Место рождения
Дата рождения25.10.1850 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Сын: Никитин-Максимов-Быстров (Гавриилов) Тимофей Андреевич
Мать ребёнка: Дементьева-Дмитриева-Лобашева (Иванова) Анисья Маркеловна
Сын: Никитин-Максимов-Быстров (Гавриилов) Василий Андреевич
Мать ребёнка: Дементьева-Дмитриева-Лобашева (Иванова) Анисья Маркеловна
Сын: Никитин-Максимов-Быстров (Гавриилов) Спиридон Андреевич
Мать ребёнка: Дементьева-Дмитриева-Лобашева (Иванова) Анисья Маркеловна
Сын: Никитин-Максимов-Быстров (Гавриилов) Спиридон Андреевич
Мать ребёнка: Дементьева-Дмитриева-Лобашева (Иванова) Анисья Маркеловна
Сын: Никитин-Максимов-Быстров (Гавриилов) Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Дементьева-Дмитриева-Лобашева (Иванова) Анисья Маркеловна
Сын: Максимов-Никитин-Быстров (Гавриилов) Сергей Андреевич
Мать ребёнка: Дементьева-Дмитриева-Лобашева (Иванова) Анисья Маркеловна
Сын: Никитин-Максимов-Быстров (Гавриилов) Иоанн (Иван) Андреевич
Мать ребёнка: Дементьева-Дмитриева-Лобашева (Иванова) Анисья Маркеловна
Дочь: Никитина-Максимова-Быстрова (Гавриилова) Елена Андреевна
Мать ребёнка: Дементьева-Дмитриева-Лобашева (Иванова) Анисья Маркеловна
Дочь: Никитина-Максимова-Быстрова (Гавриилова) Анна Андреевна
Мать ребёнка: (Михайлова) Агрипина Михайловна
Сын: Никитина-Максимова-Быстрова (Гавриилова) Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: (Михайлова) Агрипина Михайловна
Дочь: Никитина-Максимова-Быстрова (Гавриилова) Анфиса Андреевна
Мать ребёнка: (Михайлова) Агрипина Михайловна
Сын: Никитин-Максимов-Быстров (Гавриилов) Стефан Андреевич
Мать ребёнка: (Михайлова) Агрипина Михайловна