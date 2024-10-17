Максимов-Быстров (Никитин) Никита(Андрей) Гавриилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимов-Быстров (Никитин) Никита(Андрей) Гавриилович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

25.10.1850 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1824 г.р.

Мать

1823 г.р.

Жена

1851 г.р.
1870 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1850 ст.

Отец: Максимов-Растригин-Быстров Гавриил Никитич

Мать: Аврамова (Давыдова) Евдокия Тимофеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
20.10.1871 ст.

Жена: Дементьева-Дмитриева-Лобашева (Иванова) Анисья Маркеловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.01.1873 ст.

Сын: Никитин-Максимов-Быстров (Гавриилов) Тимофей Андреевич

Мать ребёнка: Дементьева-Дмитриева-Лобашева (Иванова) Анисья Маркеловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.12.1874 ст.

Сын: Никитин-Максимов-Быстров (Гавриилов) Василий Андреевич

Мать ребёнка: Дементьева-Дмитриева-Лобашева (Иванова) Анисья Маркеловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.12.1876 ст.

Сын: Никитин-Максимов-Быстров (Гавриилов) Спиридон Андреевич

Мать ребёнка: Дементьева-Дмитриева-Лобашева (Иванова) Анисья Маркеловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1877 ст.

Сын: Никитин-Максимов-Быстров (Гавриилов) Спиридон Андреевич

Мать ребёнка: Дементьева-Дмитриева-Лобашева (Иванова) Анисья Маркеловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.02.1879 ст.

Сын: Никитин-Максимов-Быстров (Гавриилов) Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Дементьева-Дмитриева-Лобашева (Иванова) Анисья Маркеловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.09.1881 ст.

Сын: Максимов-Никитин-Быстров (Гавриилов) Сергей Андреевич

Мать ребёнка: Дементьева-Дмитриева-Лобашева (Иванова) Анисья Маркеловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.11.1886 ст.

Сын: Никитин-Максимов-Быстров (Гавриилов) Иоанн (Иван) Андреевич

Мать ребёнка: Дементьева-Дмитриева-Лобашева (Иванова) Анисья Маркеловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.05.1889 ст.

Дочь: Никитина-Максимова-Быстрова (Гавриилова) Елена Андреевна

Мать ребёнка: Дементьева-Дмитриева-Лобашева (Иванова) Анисья Маркеловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
27.01.1891 ст.

Жена: (Михайлова) Агрипина Михайловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.11.1891 ст.

Дочь: Никитина-Максимова-Быстрова (Гавриилова) Анна Андреевна

Мать ребёнка: (Михайлова) Агрипина Михайловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.08.1893 ст.

Сын: Никитина-Максимова-Быстрова (Гавриилова) Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: (Михайлова) Агрипина Михайловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.07.1894 ст.

Дочь: Никитина-Максимова-Быстрова (Гавриилова) Анфиса Андреевна

Мать ребёнка: (Михайлова) Агрипина Михайловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.07.1896 ст.

Сын: Никитин-Максимов-Быстров (Гавриилов) Стефан Андреевич

Мать ребёнка: (Михайлова) Агрипина Михайловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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