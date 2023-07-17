Канашева Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Попова (Канашева) Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Канашев Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Канашев Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1882
Сын: Канашев Константин Михайлович
Отец ребёнка: Канашев Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Канашева Анна Михайловна
Отец ребёнка: Канашев Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Томилова (Канашева) Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Канашев Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1893
Сын: Канашев Василий Михайлович
Отец ребёнка: Канашев Михаил Григорьевич
Смерть
Неизвестно