Канашева Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канашева Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Канашев Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Попова (Канашева) Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Канашев Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
1878

Сын: Канашев Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Канашев Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
1882

Сын: Канашев Константин Михайлович

Отец ребёнка: Канашев Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Канашева Анна Михайловна

Отец ребёнка: Канашев Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Томилова (Канашева) Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Канашев Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
1893

Сын: Канашев Василий Михайлович

Отец ребёнка: Канашев Михаил Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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