Попова (Канашева) Пелагея Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Канашев Михаил Григорьевич
Мать: Канашева Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вдовина Агнея Прокопьевна
Отец ребёнка: Попов Прокопий Деомидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исакова Ксения Прокопьевна
Отец ребёнка: Попов Прокопий Деомидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барышникова Сусанна Прокопьевна
Отец ребёнка: Попов Прокопий Деомидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Попов Прокопий Деомидович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно