Попова (Канашева) Пелагея Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Канашева) Пелагея Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Канашев Михаил Григорьевич

Мать: Канашева Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вдовина Агнея Прокопьевна

Отец ребёнка: Попов Прокопий Деомидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исакова Ксения Прокопьевна

Отец ребёнка: Попов Прокопий Деомидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барышникова Сусанна Прокопьевна

Отец ребёнка: Попов Прокопий Деомидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Степан Прокопьевич

Отец ребёнка: Попов Прокопий Деомидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Прокопий Деомидович

Смерть
Неизвестно