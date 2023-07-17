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Канашев Пётр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Канашев Михаил Григорьевич

Мать: Канашева Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Канашев Григорий Петрович

Мать ребёнка: Канашева Федосья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Канашев Андрей Петрович

Мать ребёнка: Канашева Федосья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Канашева Федосья

Смерть
Неизвестно

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