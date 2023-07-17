Канашев Пётр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Канашев Михаил Григорьевич
Мать: Канашева Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Канашев Григорий Петрович
Мать ребёнка: Канашева Федосья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Канашева Федосья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Канашева Федосья
Смерть
Неизвестно