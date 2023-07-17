Канашев Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Канашев Михаил Григорьевич
Мать: Канашева Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Канашев Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Канашева Марья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Канашева Марья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Канашева Марья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Канашев Александр Васильевич
Мать ребёнка: Канашева Марья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Канашева Марья
Смерть
Неизвестно