Канашев Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКанашев Василий Михайлович

Канашев Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Канашев Михаил Григорьевич

Мать: Канашева Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Канашев Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Канашева Марья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Канашев Борис Васильевич

Мать ребёнка: Канашева Марья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Канашев Яков Васильевич

Мать ребёнка: Канашева Марья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Канашев Александр Васильевич

Мать ребёнка: Канашева Марья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Канашева Марья

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.