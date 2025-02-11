Писчикова (Маркелова) Анастасия Федоровна
женский, родилась 07.03.1895, Старое Чирково, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 24.12.1928, Саратов, город Саратов, Саратовская область
ОтецМаркелов Федор СеменовичОколо 1860 г.р.
МатьМаркелова, Калинина Гликерия ФедоровнаОколо 1865 г.р.
Супруги
Писчиков Алексей Александрович15.03.1870 г.р.
Дети
Писчиков Василий Алексеевич08.03.1921 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1895
Бракосочетание
25.04.1911
Рождение ребёнка
08.03.1921
Сын: Писчиков Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Писчиков Алексей Александрович
Смерть
24.12.1928
Саратов, город Саратов, Саратовская область