Писчикова (Маркелова) Анастасия Федоровна 07.03.1895 — найти родственников по фамилии на Familio

Писчикова (Маркелова) Анастасия Федоровна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 07.03.1895, Старое Чирково, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 24.12.1928, Саратов, город Саратов, Саратовская область

Отец
Маркелов Федор СеменовичОколо 1860 г.р.
Мать
Маркелова, Калинина Гликерия ФедоровнаОколо 1865 г.р.
Супруги
Писчиков Алексей Александрович15.03.1870 г.р.
Дети
Писчиков Василий Алексеевич08.03.1921 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1895

Отец: Маркелов Федор Семенович

Мать: Маркелова, Калинина Гликерия Федоровна

Старое Чирково, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
25.04.1911

Муж: Писчиков Алексей Александрович

Старое Чирково, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
08.03.1921

Сын: Писчиков Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Писчиков Алексей Александрович

Старое Чирково, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
24.12.1928
Саратов, город Саратов, Саратовская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.