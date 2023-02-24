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Писчиков Алексей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1870

Дата смерти

10.04.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1870

Отец: Писчиков Александр Николаевич

Мать: Писчикова Анна Дмитриевна

Бракосочетание
25.04.1911

Жена: Писчикова Анастасия Федоровна

с.Старое Чирково Хвалынский уезд
Рождение ребёнка
08.03.1921

Сын: Писчиков Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Писчикова Анастасия Федоровна

Россия, Ульяновская область, с. Старое Чирково
Развод
15.01.1929

Жена: Аграфена Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аграфена Васильевна

Смерть
10.04.1938
Андреевка, Николаевский район, Ульяновская обл.
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