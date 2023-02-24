Писчиков Алексей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1870
Дата смерти10.04.1938
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1870
Бракосочетание
25.04.1911
с.Старое Чирково Хвалынский уезд
Рождение ребёнка
08.03.1921
Сын: Писчиков Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Писчикова Анастасия Федоровна
Россия, Ульяновская область, с. Старое Чирково
Развод
15.01.1929
Жена: Аграфена Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аграфена Васильевна
Смерть
10.04.1938
Андреевка, Николаевский район, Ульяновская обл.