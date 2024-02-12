Бабина Авдотья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1788 ст.
Сын: Бабин Павел Иванович
Отец ребёнка: Бабин Иван
Упоминание
1813 ст.
Пелагиада, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
60 лет Исповедные росписи Ставропольского уезда за 1808-1813 гг. ( с.Донская балка, Новомосковское, Петровское, Пелагиада, Безопасное, Медвежье, Летницкое, Новоегарлыцкое, Среднеегорлыцкое, Преградно... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бабин Иван
Смерть
Неизвестно