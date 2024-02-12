Бабина Авдотья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабина Авдотья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1753 г.р.

Дети

Вычислено 1788 г.р.

Добавил:

МО
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Место
Комментарий
Рождение
1753 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1788 ст.

Сын: Бабин Павел Иванович

Отец ребёнка: Бабин Иван

Упоминание
1813 ст.
Пелагиада, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
60 лет Исповедные росписи Ставропольского уезда за 1808-1813 гг. ( с.Донская балка, Новомосковское, Петровское, Пелагиада, Безопасное, Медвежье, Летницкое, Новоегарлыцкое, Среднеегорлыцкое, Преградно... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабин Иван

Смерть
Неизвестно
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