Бабин Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабин Павел Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1788 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1753 г.р.

Мать

1753 г.р.

Жена

Вычислено 1789 г.р.

Дети

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1788 ст.

Отец: Бабин Иван

Мать: Бабина Авдотья Григорьевна

Рождение ребёнка
1807 ст.

Дочь: Бабина Анна Павловна

Мать ребёнка: Бабина Авдотья Фатеевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1809 ст.

Сын: Бабин Егор Павлович

Мать ребёнка: Бабина Авдотья Фатеевна

Пелагиада, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Упоминание
1813 ст.
Пелагиада, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
25 лет Исповедные росписи Ставропольского уезда за 1808-1813 гг. ( с.Донская балка, Новомосковское, Петровское, Пелагиада, Безопасное, Медвежье, Летницкое, Новоегарлыцкое, Среднеегорлыцкое, Преградно... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабина Авдотья Фатеевна

Смерть
Неизвестно
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