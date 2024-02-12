Бабин Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1788 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1788 ст.
Отец: Бабин Иван
Рождение ребёнка
1807 ст.
Дочь: Бабина Анна Павловна
Мать ребёнка: Бабина Авдотья Фатеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1809 ст.
Сын: Бабин Егор Павлович
Мать ребёнка: Бабина Авдотья Фатеевна
Упоминание
1813 ст.
25 лет Исповедные росписи Ставропольского уезда за 1808-1813 гг. ( с.Донская балка, Новомосковское, Петровское, Пелагиада, Безопасное, Медвежье, Летницкое, Новоегарлыцкое, Среднеегорлыцкое, Преградно... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабина Авдотья Фатеевна
Смерть
Неизвестно