Бабин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБабин Иван

Бабин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1753 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1753 г.р.

Дети

Вычислено 1788 г.р.

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1753 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабина Авдотья Григорьевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1788 ст.

Сын: Бабин Павел Иванович

Мать ребёнка: Бабина Авдотья Григорьевна

Упоминание
1813 ст.
Пелагиада, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
60 лет Исповедные росписи Ставропольского уезда за 1808-1813 гг. ( с.Донская балка, Новомосковское, Петровское, Пелагиада, Безопасное, Медвежье, Летницкое, Новоегарлыцкое, Среднеегорлыцкое, Преградно... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.