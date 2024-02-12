Бабин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1753 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1753 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1788 ст.
Сын: Бабин Павел Иванович
Мать ребёнка: Бабина Авдотья Григорьевна
Упоминание
1813 ст.
Пелагиада, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
60 лет Исповедные росписи Ставропольского уезда за 1808-1813 гг. ( с.Донская балка, Новомосковское, Петровское, Пелагиада, Безопасное, Медвежье, Летницкое, Новоегарлыцкое, Среднеегорлыцкое, Преградно... Показать все
Смерть
Неизвестно