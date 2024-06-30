Райденко (Лобань) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Райденко (Лобань) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1917

Дата смерти

14.08.1966

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1917

Отец: Лобань Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.05.1943

Сын: Райденко Василий

Отец ребёнка: Райденко Александр

Рождение ребёнка
15.10.1947

Сын: Райденко Владимир

Отец ребёнка: Райденко Александр

Рождение ребёнка
26.03.1950

Сын: Райденко Евгений

Отец ребёнка: Райденко Александр

Рождение ребёнка
08.08.1953

Сын: Райденко Валентин

Отец ребёнка: Райденко Александр

Рождение ребёнка
21.11.1954

Сын: Райденко Сергей

Отец ребёнка: Райденко Александр

Рождение ребёнка
27.02.1956

Дочь: Матасова (Райденко) Нина

Отец ребёнка: Райденко Александр

Смерть
14.08.1966
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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