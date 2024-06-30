Райденко (Лобань) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1917
Дата смерти14.08.1966
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1917
Отец: Лобань Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.05.1943
Сын: Райденко Василий
Отец ребёнка: Райденко Александр
Рождение ребёнка
15.10.1947
Сын: Райденко Владимир
Отец ребёнка: Райденко Александр
Рождение ребёнка
26.03.1950
Сын: Райденко Евгений
Отец ребёнка: Райденко Александр
Рождение ребёнка
08.08.1953
Сын: Райденко Валентин
Отец ребёнка: Райденко Александр
Рождение ребёнка
21.11.1954
Сын: Райденко Сергей
Отец ребёнка: Райденко Александр
Рождение ребёнка
27.02.1956
Дочь: Матасова (Райденко) Нина
Отец ребёнка: Райденко Александр
Смерть
14.08.1966
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно