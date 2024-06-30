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Райденко Александр

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Место рождения

с. Матвеевка Натальинская волость Самарская губерния

Дата рождения

10.01.1912

Дата смерти

29.08.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1912

Отец: Райденко Яков

Мать: Райденко Марфа

Рождение ребёнка
05.05.1943

Сын: Райденко Василий

Мать ребёнка: Райденко (Лобань) Евдокия

Рождение ребёнка
15.10.1947

Сын: Райденко Владимир

Мать ребёнка: Райденко (Лобань) Евдокия

Рождение ребёнка
26.03.1950

Сын: Райденко Евгений

Мать ребёнка: Райденко (Лобань) Евдокия

Рождение ребёнка
08.08.1953

Сын: Райденко Валентин

Мать ребёнка: Райденко (Лобань) Евдокия

Рождение ребёнка
21.11.1954

Сын: Райденко Сергей

Мать ребёнка: Райденко (Лобань) Евдокия

Рождение ребёнка
27.02.1956

Дочь: Матасова (Райденко) Нина

Мать ребёнка: Райденко (Лобань) Евдокия

Смерть
29.08.1984
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно

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