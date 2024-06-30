Райденко Александр
Место рожденияс. Матвеевка Натальинская волость Самарская губерния
Дата рождения10.01.1912
Дата смерти29.08.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1912
Отец: Райденко Яков
Мать: Райденко Марфа
Рождение ребёнка
05.05.1943
Сын: Райденко Василий
Мать ребёнка: Райденко (Лобань) Евдокия
Рождение ребёнка
15.10.1947
Сын: Райденко Владимир
Мать ребёнка: Райденко (Лобань) Евдокия
Рождение ребёнка
26.03.1950
Сын: Райденко Евгений
Мать ребёнка: Райденко (Лобань) Евдокия
Рождение ребёнка
08.08.1953
Сын: Райденко Валентин
Мать ребёнка: Райденко (Лобань) Евдокия
Рождение ребёнка
21.11.1954
Сын: Райденко Сергей
Мать ребёнка: Райденко (Лобань) Евдокия
Рождение ребёнка
27.02.1956
Дочь: Матасова (Райденко) Нина
Мать ребёнка: Райденко (Лобань) Евдокия
Смерть
29.08.1984
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно