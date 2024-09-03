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Наталья Никифорова

Место рождения

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1762

Дата смерти

04.12.1804 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1761 г.р.

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Около 1780

Муж: Симеон Алексеев

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Ульяна Симеонова

Отец ребёнка: Симеон Алексеев

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Матрона Симеонова

Отец ребёнка: Симеон Алексеев

Рождение ребёнка
04.08.1792 ст.

Дочь: Авдотья (Евдокия) Симеонова

Отец ребёнка: Симеон Алексеев

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
16. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGNF-97L2?i=206&cc=1921824 Дворовые люди Максим Пантелеев и Агафья Кузьмина
Рождение ребёнка
1800

Сын: Ермила Симеонов

Отец ребёнка: Симеон Алексеев

Смерть
04.12.1804 ст.
Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
10. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGJM-WST?i=215&cc=1921824 43 года от чахотки "дворовая жена Наталья Никифорова"

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