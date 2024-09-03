Наталья Никифорова
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смерти04.12.1804 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1780
Муж: Симеон Алексеев
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Ульяна Симеонова
Отец ребёнка: Симеон Алексеев
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Матрона Симеонова
Отец ребёнка: Симеон Алексеев
Рождение ребёнка
04.08.1792 ст.
Дочь: Авдотья (Евдокия) Симеонова
Отец ребёнка: Симеон Алексеев
16. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGNF-97L2?i=206&cc=1921824 Дворовые люди Максим Пантелеев и Агафья Кузьмина
Рождение ребёнка
1800
Сын: Ермила Симеонов
Отец ребёнка: Симеон Алексеев
Смерть
04.12.1804 ст.
10. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGJM-WST?i=215&cc=1921824 43 года от чахотки "дворовая жена Наталья Никифорова"