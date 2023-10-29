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Матрона Симеонова
Матрона Симеонова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1787
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Симеон Алексеев
С 1753 по 1762 г.р.
Мать
Наталья Трифонова
1762 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец:
Симеон Алексеев
Мать:
Наталья Трифонова
Смерть
Неизвестно
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