Симеон Алексеев
Место рождения
Дата рожденияС 1753 по 1762
Дата смерти1818
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1753 по 1762
Отец: Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1780
Жена: Наталья Трифонова
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Ульяна Симеонова
Мать ребёнка: Наталья Трифонова
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Матрона Симеонова
Мать ребёнка: Наталья Трифонова
Рождение ребёнка
04.08.1792 ст.
Дочь: Евдокея Симеонова
Мать ребёнка: Наталья Трифонова
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGNF-97L2?i=206&cc=1921824
Рождение ребёнка
1800
Сын: Ермила Симеонов
Мать ребёнка: Наталья Трифонова
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Евдокия Мефодьева
Бракосочетание
1810
Жена: Евдокия Мефодьева
Рождение ребёнка
01.09.1813 ст.
Сын: Анфим Симеонов
Мать ребёнка: Евдокия Мефодьева
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GNT-XN7?i=601&wc=Q866-J9V%3A375541101%2C387359901%2C387379901%2C387396501&cc=1921824 Восприемник: д. Негошкова кр. Меркурий Нефедов
Рождение ребёнка
12.02.1818 ст.
Сын: Федор Симеонов
Мать ребёнка: Евдокия Мефодьева
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGNF-94HW?i=502&cc=1921824 Восприемник: дворовый человек Андрей Максимов
Смерть
1818