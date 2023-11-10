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Симеон Алексеев

Место рождения

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

С 1753 по 1762

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1753 по 1762

Отец: Алексей

Мать: не указана

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Около 1780

Жена: Наталья Трифонова

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Ульяна Симеонова

Мать ребёнка: Наталья Трифонова

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Матрона Симеонова

Мать ребёнка: Наталья Трифонова

Рождение ребёнка
04.08.1792 ст.

Дочь: Евдокея Симеонова

Мать ребёнка: Наталья Трифонова

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGNF-97L2?i=206&cc=1921824
Рождение ребёнка
1800

Сын: Ермила Симеонов

Мать ребёнка: Наталья Трифонова

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Евдокия Мефодьева

Бракосочетание
1810

Жена: Евдокия Мефодьева

Рождение ребёнка
01.09.1813 ст.

Сын: Анфим Симеонов

Мать ребёнка: Евдокия Мефодьева

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GNT-XN7?i=601&wc=Q866-J9V%3A375541101%2C387359901%2C387379901%2C387396501&cc=1921824 Восприемник: д. Негошкова кр. Меркурий Нефедов
Рождение ребёнка
12.02.1818 ст.

Сын: Федор Симеонов

Мать ребёнка: Евдокия Мефодьева

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGNF-94HW?i=502&cc=1921824 Восприемник: дворовый человек Андрей Максимов
Смерть
1818
Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
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