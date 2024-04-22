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Колосов Иван Миронович (Ivan Mironovich)

Место рождения

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

?.12.1942

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

1873 г.р.

Жена

1893 г.р.
Около 1905 г.р.

Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Колосов Мирон Иванович

Мать: Колосова Елизавета Яковлевна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колосова Мария Аникандровна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колосова Манефа Андреевна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колосова Манефа Андреевна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колосова Манефа Андреевна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Военная служба
29.07.1941
Кичменгский Городок, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Кичменгско-Городецкий РВК
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Манефа Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Мария Аникандровна

Смерть
?.12.1942
Причина смерти: На войне
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