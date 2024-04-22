Колосов Иван Миронович (Ivan Mironovich)
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти?.12.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колосова Мария Аникандровна
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1939
Военная служба
29.07.1941
Кичменгский Городок, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Кичменгско-Городецкий РВК
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.12.1942
Причина смерти: На войне