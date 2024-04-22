Колосов Мирон Иванович
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Колосов Иван
Мать: ?
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Сара Мироновна
Мать ребёнка: Колосова Елизавета Яковлевна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Анна Мироновна
Мать ребёнка: Колосова Елизавета Яковлевна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Колосов Иван Миронович (Ivan Mironovich)
Мать ребёнка: Колосова Елизавета Яковлевна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Колосов Василий Миронович
Мать ребёнка: Колосова Елизавета Яковлевна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Александра Мироновна
Мать ребёнка: Колосова Елизавета Яковлевна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Раиса Мироновна
Мать ребёнка: Колосова Елизавета Яковлевна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Антонина Мироновна
Мать ребёнка: Колосова Елизавета Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно