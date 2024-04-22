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Колосов Мирон Иванович

Место рождения

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Колосов Иван

Мать: ?

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Сара Мироновна

Мать ребёнка: Колосова Елизавета Яковлевна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Анна Мироновна

Мать ребёнка: Колосова Елизавета Яковлевна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Колосов Иван Миронович (Ivan Mironovich)

Мать ребёнка: Колосова Елизавета Яковлевна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Колосов Василий Миронович

Мать ребёнка: Колосова Елизавета Яковлевна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Александра Мироновна

Мать ребёнка: Колосова Елизавета Яковлевна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Раиса Мироновна

Мать ребёнка: Колосова Елизавета Яковлевна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Антонина Мироновна

Мать ребёнка: Колосова Елизавета Яковлевна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Елизавета Яковлевна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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