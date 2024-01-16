Колосова Елизавета Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолосова Елизавета Яковлевна

Колосова Елизавета Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Сара Мироновна

Отец ребёнка: Колосов Мирон Иванович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Анна Мироновна

Отец ребёнка: Колосов Мирон Иванович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Колосов Иван Миронович (Ivan Mironovich)

Отец ребёнка: Колосов Мирон Иванович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Колосов Василий Миронович

Отец ребёнка: Колосов Мирон Иванович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Александра Мироновна

Отец ребёнка: Колосов Мирон Иванович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Раиса Мироновна

Отец ребёнка: Колосов Мирон Иванович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Антонина Мироновна

Отец ребёнка: Колосов Мирон Иванович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Мирон Иванович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close