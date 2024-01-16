Колосова Елизавета Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Сара Мироновна
Отец ребёнка: Колосов Мирон Иванович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Анна Мироновна
Отец ребёнка: Колосов Мирон Иванович
Рождение ребёнка
1904
Сын: Колосов Иван Миронович (Ivan Mironovich)
Отец ребёнка: Колосов Мирон Иванович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Колосов Василий Миронович
Отец ребёнка: Колосов Мирон Иванович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Александра Мироновна
Отец ребёнка: Колосов Мирон Иванович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Раиса Мироновна
Отец ребёнка: Колосов Мирон Иванович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Антонина Мироновна
Отец ребёнка: Колосов Мирон Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно