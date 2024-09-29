Басков Леонтий Марков
Место рождения
Дата рождения17.06.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1864
Отец: Басков Марк Васильев
Мать: Баскова Марина Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баскова Марья Назарова
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Баскова Марья Назарова
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Баскова Евлампия Леонтьевна
Мать ребёнка: Баскова Марья Назарова
Рождение ребёнка
28.02.1897
Сын: Басков Василий Леонтьевич
Мать ребёнка: Баскова Марья Назарова
Смерть
Неизвестно