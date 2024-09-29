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Басков Леонтий Марков

Место рождения

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

17.06.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1864

Отец: Басков Марк Васильев

Мать: Баскова Марина Васильева

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баскова Марья Назарова

Рождение ребёнка
1889

Сын: Басков Григорий Леонтьев

Мать ребёнка: Баскова Марья Назарова

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Баскова Евлампия Леонтьевна

Мать ребёнка: Баскова Марья Назарова

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.02.1897

Сын: Басков Василий Леонтьевич

Мать ребёнка: Баскова Марья Назарова

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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