Козырева (Баскова) Катерина Маркова
Место рождения
Дата рождения15.11.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1858
Отец: Басков Марк Васильев
Мать: Баскова Марина Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.10.1879
Отец ребёнка: Козырев Иван Григорьев
Рождение ребёнка
20.02.1881
Дочь: Козырева Авдотья Иванова
Отец ребёнка: Козырев Иван Григорьев
Рождение ребёнка
19.03.1884
Дочь: Козырева Александра Иванова
Отец ребёнка: Козырев Иван Григорьев
Рождение ребёнка
15.09.1887
Дочь: Козырева Ефросина Иванова
Отец ребёнка: Козырев Иван Григорьев
Рождение ребёнка
13.03.1891
Дочь: Козырева Александра Иванова
Отец ребёнка: Козырев Иван Григорьев
Рождение ребёнка
27.07.1893
Дочь: Козырева Серафима Иванова
Отец ребёнка: Козырев Иван Григорьев
Рождение ребёнка
27.08.1894
Дочь: Козырева Анна Иванова
Отец ребёнка: Козырев Иван Григорьев
Рождение ребёнка
22.02.1897
Дочь: Козырева Антонина Иванова
Отец ребёнка: Козырев Иван Григорьев
Рождение ребёнка
02.07.1899
Дочь: Козырева Ольга Иванова
Отец ребёнка: Козырев Иван Григорьев
Рождение ребёнка
20.02.1902
Отец ребёнка: Козырев Иван Григорьев
Смерть
Неизвестно