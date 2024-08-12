Козырева (Баскова) Катерина Маркова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козырева (Баскова) Катерина Маркова

Место рождения

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

15.11.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1858

Отец: Басков Марк Васильев

Мать: Баскова Марина Васильева

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козырев Иван Григорьев

Рождение ребёнка
29.10.1879

Сын: Козырев Кузьма Иванов

Отец ребёнка: Козырев Иван Григорьев

Заозерье, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.02.1881

Дочь: Козырева Авдотья Иванова

Отец ребёнка: Козырев Иван Григорьев

Заозерье, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.03.1884

Дочь: Козырева Александра Иванова

Отец ребёнка: Козырев Иван Григорьев

Заозерье, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.09.1887

Дочь: Козырева Ефросина Иванова

Отец ребёнка: Козырев Иван Григорьев

Заозерье, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.03.1891

Дочь: Козырева Александра Иванова

Отец ребёнка: Козырев Иван Григорьев

Заозерье, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.07.1893

Дочь: Козырева Серафима Иванова

Отец ребёнка: Козырев Иван Григорьев

Заозерье, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.08.1894

Дочь: Козырева Анна Иванова

Отец ребёнка: Козырев Иван Григорьев

Заозерье, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.02.1897

Дочь: Козырева Антонина Иванова

Отец ребёнка: Козырев Иван Григорьев

Заозерье, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.07.1899

Дочь: Козырева Ольга Иванова

Отец ребёнка: Козырев Иван Григорьев

Заозерье, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.02.1902

Сын: Козырев Василий Иванов

Отец ребёнка: Козырев Иван Григорьев

Заозерье, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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