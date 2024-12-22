Смирнов Андриан Иванович
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
ОтецСмирнов Иван ЕфремовичНеизвестно г.р.
МатьСмирнова Екатерина ФёдоровнаНеизвестно г.р.
Супруги
Смирнова Наталья Сергеевна1801 ст. г.р.
Дети
Смирнов Тихон Андриянович1828 ст. г.р.
Смирнов Павел Андриянович1830 ст. г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Смирнова) Мария Андриановна
Мать ребёнка: Смирнова Наталья Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828 ст.
Сын: Смирнов Тихон Андриянович
Мать ребёнка: Смирнова Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
1830 ст.
Сын: Смирнов Павел Андриянович
Мать ребёнка: Смирнова Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
1844 ст.
Дочь: (Смирнова) Дарья Андрияновна
Мать ребёнка: Смирнова Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
1847 ст.
Дочь: (Смирнова) Екатерина Андрияновна
Мать ребёнка: Смирнова Наталья Сергеевна
Смерть
Неизвестно