Смирнов Андриан Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Смирнов Андриан Иванович

Автор
КК
Косенко К.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Отец
Смирнов Иван ЕфремовичНеизвестно г.р.
Мать
Смирнова Екатерина ФёдоровнаНеизвестно г.р.
Супруги
Смирнова Наталья Сергеевна1801 ст. г.р.
Дети
Смирнов Тихон Андриянович1828 ст. г.р.
Смирнов Павел Андриянович1830 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смирнов Иван Ефремович

Мать: Смирнова Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Смирнова) Мария Андриановна

Мать ребёнка: Смирнова Наталья Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
1828 ст.

Сын: Смирнов Тихон Андриянович

Мать ребёнка: Смирнова Наталья Сергеевна

По данным РС, на 16.04.1858 ему 30 лет. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G966-DJ2R?wc=397F-RM4%3A1480296503%2C1480396156%2C1557667601%26cc%3D2432393&cc=2432393&i=170

Рождение ребёнка
1830 ст.

Сын: Смирнов Павел Андриянович

Мать ребёнка: Смирнова Наталья Сергеевна

По данным РС, на 16.04.1858 ему 28 лет. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G966-DJ2R?wc=397F-RM4%3A1480296503%2C1480396156%2C1557667601%26cc%3D2432393&cc=2432393&i=170

Рождение ребёнка
1844 ст.

Дочь: (Смирнова) Дарья Андрияновна

Мать ребёнка: Смирнова Наталья Сергеевна

По данным РС, на 16.04.1858 ей 14 лет. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G966-DJ2R?wc=397F-RM4%3A1480296503%2C1480396156%2C1557667601%26cc%3D2432393&cc=2432393&i=170

Рождение ребёнка
1847 ст.

Дочь: (Смирнова) Екатерина Андрияновна

Мать ребёнка: Смирнова Наталья Сергеевна

По данным РС, на 16.04.1858 ей 11 лет. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G966-DJ2R?wc=397F-RM4%3A1480296503%2C1480396156%2C1557667601%26cc%3D2432393&cc=2432393&i=170

Смерть
Неизвестно

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