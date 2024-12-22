Смирнов Павел Андриянович 1830 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Смирнов Павел Андриянович

Автор
КК
Косенко К.

мужской, родился 1830 ст.

умер Неизвестно

Отец
Смирнов Андриан ИвановичНеизвестно г.р.
Мать
Смирнова Наталья Сергеевна1801 ст. г.р.
Супруги
Смирнова Евдокия Никитична1838 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830 ст.

Отец: Смирнов Андриан Иванович

Мать: Смирнова Наталья Сергеевна

По данным РС, на 16.04.1858 ему 28 лет. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G966-DJ2R?wc=397F-RM4%3A1480296503%2C1480396156%2C1557667601%26cc%3D2432393&cc=2432393&i=170

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Евдокия Никитична

Смерть
Неизвестно

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