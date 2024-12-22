Смирнов Павел Андриянович
мужской, родился 1830 ст.
умер Неизвестно
ОтецСмирнов Андриан ИвановичНеизвестно г.р.
МатьСмирнова Наталья Сергеевна1801 ст. г.р.
Супруги
Смирнова Евдокия Никитична1838 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
По данным РС, на 16.04.1858 ему 28 лет. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G966-DJ2R?wc=397F-RM4%3A1480296503%2C1480396156%2C1557667601%26cc%3D2432393&cc=2432393&i=170