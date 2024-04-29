Черкин Николай Ефимович
Место рожденияОсиновка Романовского района Саратовской области
Дата рождения12.12.1926
Дата смерти16.07.1946
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1926
Осиновка Романовского района Саратовской области
Смерть
16.07.1946
Осиновка Романовского района Саратовской области
В армию не был призван и не участвовал в ВОВ по причине болезни. В МФЦ города Москвы была указана иная дата смерти 04.06.1947 года. Похоронен на кладбище села Бобылевка Романовского района Саратовской... Показать все