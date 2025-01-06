Черкин (Чоркин) Ефим Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1902 ст.
Дата смерти?.02.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1902 ст.
Есть справка о регистрации рождения из Архива Саратова.Актовая запись от 26 декабря 1902 года в метрической книге церкви села Рязанов Брод(Бобылевка) о рождении Евфимия Чоркина. Восприемником при крещ... Показать все
Бракосочетание
02.11.1921
Есть справка о бракосочетании из Архива Саратова. Актовая запись №67 от 2 ноября 1921 года в актовой книге отделов ЗАГС села Романовка Балашовского уезда Саратовской губернии. Место проживания жениха ... Показать все
Рождение ребёнка
22.11.1922
Мать ребёнка: Черкина (Саяпина) Ульяна Максимовна
Рождение ребёнка
14.10.1924
Дочь: Кленова (Черкина) Мария Ефимовна
Мать ребёнка: Черкина (Саяпина) Ульяна Максимовна
Рождение ребёнка
12.12.1926
Мать ребёнка: Черкина (Саяпина) Ульяна Максимовна
Осиновка Романовского района Саратовской области
Рождение ребёнка
24.08.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Черкина (Саяпина) Ульяна Максимовна
Рождение ребёнка
18.08.1930
Дочь: Романтеева (Черкина) Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Черкина (Саяпина) Ульяна Максимовна
Осиновка Романовского района Саратовской области
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Черкина Татьяна Ефимовна
Мать ребёнка: Черкина (Саяпина) Ульяна Максимовна
Осиновка Романовского района Саратовской области
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Черкина Анастасия Ефимовна
Мать ребёнка: Черкина (Саяпина) Ульяна Максимовна
Осиновка Романовского района Саратовской области
Рождение ребёнка
12.06.1939
Дочь: Соннова (Черкина) Клавдия Ефимовна
Мать ребёнка: Черкина (Саяпина) Ульяна Максимовна
Осиновка Романовского района Саратовской области
Смерть
?.02.1945
Пропал без вести в феврале 1945 года, предположительно погиб в городе Губин на границе Польши и Германии, нет подтверждения о гибели. Есть справка о пропаже без вести из архива МО РФ.