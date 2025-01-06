Черкин (Чоркин) Ефим Трофимович 25.12.1902 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Черкин (Чоркин) Ефим Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1902 ст.

Дата смерти

?.02.1945

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1902 ст.

Отец: Чоркин-Черкин Трофим Иванов

Мать: Чоркина (Матышева-Мамышева) Васса Василиева

Есть справка о регистрации рождения из Архива Саратова.Актовая запись от 26 декабря 1902 года в метрической книге церкви села Рязанов Брод(Бобылевка) о рождении Евфимия Чоркина. Восприемником при крещ... Показать все
Бракосочетание
02.11.1921

Жена: Черкина (Саяпина) Ульяна Максимовна

Есть справка о бракосочетании из Архива Саратова. Актовая запись №67 от 2 ноября 1921 года в актовой книге отделов ЗАГС села Романовка Балашовского уезда Саратовской губернии. Место проживания жениха ... Показать все
Рождение ребёнка
22.11.1922

Сын: Черкин Михаил Ефимович

Мать ребёнка: Черкина (Саяпина) Ульяна Максимовна

Осиновка, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
14.10.1924

Дочь: Кленова (Черкина) Мария Ефимовна

Мать ребёнка: Черкина (Саяпина) Ульяна Максимовна

Рождение ребёнка
12.12.1926

Сын: Черкин Николай Ефимович

Мать ребёнка: Черкина (Саяпина) Ульяна Максимовна

Осиновка Романовского района Саратовской области
Рождение ребёнка
24.08.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черкина (Саяпина) Ульяна Максимовна

Осиновка, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
18.08.1930

Дочь: Романтеева (Черкина) Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Черкина (Саяпина) Ульяна Максимовна

Осиновка Романовского района Саратовской области
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Черкина Татьяна Ефимовна

Мать ребёнка: Черкина (Саяпина) Ульяна Максимовна

Осиновка Романовского района Саратовской области
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Черкина Анастасия Ефимовна

Мать ребёнка: Черкина (Саяпина) Ульяна Максимовна

Осиновка Романовского района Саратовской области
Рождение ребёнка
12.06.1939

Дочь: Соннова (Черкина) Клавдия Ефимовна

Мать ребёнка: Черкина (Саяпина) Ульяна Максимовна

Осиновка Романовского района Саратовской области
Смерть
?.02.1945
Пропал без вести в феврале 1945 года, предположительно погиб в городе Губин на границе Польши и Германии, нет подтверждения о гибели. Есть справка о пропаже без вести из архива МО РФ.

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