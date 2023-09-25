Веселкова (Макарова) Ефросиния Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВеселкова (Макарова) Ефросиния Мироновна

Веселкова (Макарова) Ефросиния Мироновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Макаров Мирон

Мать: Гурьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веселков Илья

Отец ребёнка: Веселков Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веселков Василий

Отец ребёнка: Веселков Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шестаков (Веселков) Мария

Отец ребёнка: Веселков Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веселков Сергей

Отец ребёнка: Веселков Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веселков Яков

Отец ребёнка: Веселков Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Туранов (Веселкова) Екатерина

Отец ребёнка: Веселков Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Веселков Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веселков Григорий

Рождение ребёнка
14.09.1908

Дочь: Карлина (Веселкова) Марфа

Отец ребёнка: Веселков Григорий

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.