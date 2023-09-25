Веселкова (Макарова) Ефросиния Мироновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Макаров Мирон
Мать: Гурьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Веселков Илья
Отец ребёнка: Веселков Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Веселков Василий
Отец ребёнка: Веселков Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шестаков (Веселков) Мария
Отец ребёнка: Веселков Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Веселков Сергей
Отец ребёнка: Веселков Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Веселков Яков
Отец ребёнка: Веселков Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Туранов (Веселкова) Екатерина
Отец ребёнка: Веселков Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Веселков Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Веселков Григорий
Рождение ребёнка
14.09.1908
Дочь: Карлина (Веселкова) Марфа
Отец ребёнка: Веселков Григорий
Смерть
Неизвестно