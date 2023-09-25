Веселков Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веселков Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1908

Дочь: Карлина Марфа

Мать ребёнка: Веселкова Ефросиния Мироновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веселков Илья

Мать ребёнка: Веселкова Ефросиния Мироновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веселков Василий

Мать ребёнка: Веселкова Ефросиния Мироновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шестаков Мария

Мать ребёнка: Веселкова Ефросиния Мироновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веселков Сергей

Мать ребёнка: Веселкова Ефросиния Мироновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веселков Яков

Мать ребёнка: Веселкова Ефросиния Мироновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Туранов Екатерина

Мать ребёнка: Веселкова Ефросиния Мироновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Веселкова Ефросиния Мироновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веселкова Ефросиния Мироновна

Смерть
Неизвестно
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