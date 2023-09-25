Веселков Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.09.1908
Дочь: Карлина Марфа
Мать ребёнка: Веселкова Ефросиния Мироновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Веселков Илья
Мать ребёнка: Веселкова Ефросиния Мироновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Веселков Василий
Мать ребёнка: Веселкова Ефросиния Мироновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шестаков Мария
Мать ребёнка: Веселкова Ефросиния Мироновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Веселков Сергей
Мать ребёнка: Веселкова Ефросиния Мироновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Веселков Яков
Мать ребёнка: Веселкова Ефросиния Мироновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Туранов Екатерина
Мать ребёнка: Веселкова Ефросиния Мироновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Веселкова Ефросиния Мироновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно