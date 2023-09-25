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Карлина (Веселкова) Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1908

Дата смерти

08.05.1990

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1908 г.р.

Дети

1929 г.р.
1930 г.р.
1946 г.р.
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Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1908

Отец: Веселков Григорий

Мать: Веселкова (Макарова) Ефросиния Мироновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карлин Гаврил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карлин Гаврил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карлин Гаврил

Рождение ребёнка
1929

Дочь: (Карлина) Татьяна

Отец ребёнка: Карлин Гаврил

Рождение ребёнка
14.08.1930

Сын: Карлин Елизар

Отец ребёнка: Карлин Гаврил

Рождение ребёнка
05.04.1946

Сын: Карлин Геннадий

Отец ребёнка: Карлин Гаврил

Смерть
08.05.1990

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