Карлина (Веселкова) Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1908
Дата смерти08.05.1990
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1908
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карлин Гаврил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карлин Гаврил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карлин Гаврил
Рождение ребёнка
1929
Дочь: (Карлина) Татьяна
Отец ребёнка: Карлин Гаврил
Рождение ребёнка
14.08.1930
Сын: Карлин Елизар
Отец ребёнка: Карлин Гаврил
Рождение ребёнка
05.04.1946
Сын: Карлин Геннадий
Отец ребёнка: Карлин Гаврил
Смерть
08.05.1990