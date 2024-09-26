Голубин Андрей Андреевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.05.1890
Сын: Голубин Никифор Андреевич
Мать ребёнка: Голубина Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
10.09.1891
Дочь: Голубина Надежда Андреевна
Мать ребёнка: Голубина Пелагея Ивановна
Смерть
Неизвестно