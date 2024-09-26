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Голубин Андрей Андреевич

Место рождения

Спасск-Рязанский, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Спасск-Рязанский, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голубина Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
27.05.1890

Сын: Голубин Никифор Андреевич

Мать ребёнка: Голубина Пелагея Ивановна

Спасск-Рязанский, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.09.1891

Дочь: Голубина Надежда Андреевна

Мать ребёнка: Голубина Пелагея Ивановна

Спасск-Рязанский, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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