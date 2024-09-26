Голубина Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубина Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубин Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
27.05.1890

Сын: Голубин Никифор Андреевич

Отец ребёнка: Голубин Андрей Андреевич

Спасск-Рязанский, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.09.1891

Дочь: Голубина Надежда Андреевна

Отец ребёнка: Голубин Андрей Андреевич

Спасск-Рязанский, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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