Архипова Наталья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Архипов Иван Максимович
Рождение ребёнка
1821
Сын: Архипов Фёдор Иванов
Отец ребёнка: Архипов Иван Максимович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Архипов Иван Максимович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Акулина Ивановна
Отец ребёнка: Архипов Иван Максимович
Смерть
Неизвестно