Архипова Наталья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова Наталья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Архипов Пётр Иванович

Отец ребёнка: Архипов Иван Максимович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Архипов Фёдор Иванов

Отец ребёнка: Архипов Иван Максимович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Архипов Иван Максимович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Акулина Ивановна

Отец ребёнка: Архипов Иван Максимович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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