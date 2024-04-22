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Архипов Фёдор Иванов

Место рождения

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Архипов Иван Максимович

Мать: Архипова Наталья Петрова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Архипов Архип Фёдоров

Мать ребёнка: Мелания Ивановна

Рождение ребёнка
12.03.1862

Сын: Архипов Алексей Фёдорович

Мать ребёнка: Мелания Ивановна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.03.1862

Сын: Архипов Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Мелания Ивановна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мелания Ивановна

Смерть
Неизвестно
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