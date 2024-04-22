Архипов Фёдор Иванов
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Архипов Иван Максимович
Мать: Архипова Наталья Петрова
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Мелания Ивановна
Рождение ребёнка
12.03.1862
Сын: Архипов Алексей Фёдорович
Мать ребёнка: Мелания Ивановна
Рождение ребёнка
19.03.1862
Мать ребёнка: Мелания Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мелания Ивановна
Смерть
Неизвестно