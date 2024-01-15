Архипов Иван Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смерти1850
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Архипов Максим Иванов
Мать: Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Архипова Наталья Петрова
Рождение ребёнка
1821
Сын: Архипов Фёдор Иванов
Мать ребёнка: Архипова Наталья Петрова
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Архипова) Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Архипова Наталья Петрова
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Архипов) Акулина Ивановна
Мать ребёнка: Архипова Наталья Петрова
Смерть
1850