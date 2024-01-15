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Архипов Иван Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Архипов Максим Иванов

Мать: Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
1816

Сын: Архипов Пётр Иванович

Мать ребёнка: Архипова Наталья Петрова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Архипов Фёдор Иванов

Мать ребёнка: Архипова Наталья Петрова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Архипова) Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Архипова Наталья Петрова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Архипов) Акулина Ивановна

Мать ребёнка: Архипова Наталья Петрова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1850
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

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