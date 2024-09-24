Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочина Агафья Васильевна

Отец ребёнка: Кочин Василий Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочин Василий Кириллович

Рождение ребёнка
26.04.1916

Сын: Кочин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Кочин Василий Кириллович

Паршино, Вашкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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