Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочина Агафья Васильевна
Отец ребёнка: Кочин Василий Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.04.1916
Отец ребёнка: Кочин Василий Кириллович
Паршино, Вашкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно