Кочин Василий Кириллович
Место рожденияПаршино
Дата рождения15.12.1874
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1874
Отец: Иванов Кирилл
Мать: Иванова Параскева
Паршино
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кочина Иринья Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кочина Анна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочина Агафья Васильевна
Мать ребёнка: Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий Васильевич
Мать ребёнка: Кочина Иринья Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольга
Рождение ребёнка
26.04.1916
Мать ребёнка: Ольга
Паршино, Вашкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Кочина Галина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.07.1927
Дочь: Кочина Болотских Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Кочина Иринья Максимовна
Кемский лесозавод
Смерть
1943