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Кочин Василий Кириллович

Место рождения

Паршино

Дата рождения

15.12.1874

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЮО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1874

Отец: Иванов Кирилл

Мать: Иванова Параскева

Паршино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочина Иринья Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочина Анна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочина Агафья Васильевна

Мать ребёнка: Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Васильевич

Мать ребёнка: Кочина Иринья Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга

Рождение ребёнка
26.04.1916

Сын: Кочин Василий Васильевич

Мать ребёнка: Ольга

Паршино, Вашкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Кочин Николай Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Кочина Галина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Кочин Люциан Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1927

Дочь: Кочина Болотских Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Кочина Иринья Максимовна

Кемский лесозавод
Смерть
1943

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