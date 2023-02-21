Китов Андрей Родионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Китов Андрей Родионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Китов Родион

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.09.1865 ст.

Дочь: Клещевникова Устинья Андреевна

Мать ребёнка: Китова Серафима Андреевна

Старое Мазино, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1868 ст.

Сын: Титов Петр Андреевич

Мать ребёнка: Китова Серафима Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Китова Серафима Андреевна

Смерть
Неизвестно
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