Китов Андрей Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Китов Родион
Рождение ребёнка
24.09.1865 ст.
Дочь: Клещевникова Устинья Андреевна
Мать ребёнка: Китова Серафима Андреевна
Старое Мазино, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1868 ст.
Сын: Титов Петр Андреевич
Мать ребёнка: Китова Серафима Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно