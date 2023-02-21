Китова Серафима Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.09.1865 ст.
Дочь: Клещевникова Устинья Андреевна
Отец ребёнка: Китов Андрей Родионович
Старое Мазино, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1868 ст.
Сын: Титов Петр Андреевич
Отец ребёнка: Китов Андрей Родионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно