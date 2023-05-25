Черноусов Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1722 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1722 ст.
Отец: Черноусов Иван Иванов
Мать: Черноусова Марфа Иванова
Бракосочетание
1740
Военная служба
04.05.1741 ст.
Валуйки, Валуйский, Белгородская область
РГВИА, 490-1-388 - Список послужной лантмилицкого Волуйского полку, 25.VI.1752г., лл. 57_об. - 58: N459, 30 лет, в службе с 1741 года, из однодворцев города Усерда (Казацкая слобода), неграмотный, жен... Показать все
Рождение ребёнка
1744 ст.
Дочь: (Черноусова) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Черноусова (Бортникова) Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
1745 ст.
Дочь: (Черноусова) Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: Черноусова (Бортникова) Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1746 ст.
Мать ребёнка: Черноусова (Бортникова) Анастасия Яковлевна
Смерть
Неизвестно