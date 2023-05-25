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Черноусов Иван Иванович

Место рождения

Стрелецкое, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

Около 1722 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722 ст.

Отец: Черноусов Иван Иванов

Мать: Черноусова Марфа Иванова

Стрелецкое, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
1740

Жена: Черноусова (Бортникова) Анастасия Яковлевна

Военная служба
04.05.1741 ст.
Валуйки, Валуйский, Белгородская область
РГВИА, 490-1-388 - Список послужной лантмилицкого Волуйского полку, 25.VI.1752г., лл. 57_об. - 58: N459, 30 лет, в службе с 1741 года, из однодворцев города Усерда (Казацкая слобода), неграмотный, жен... Показать все
Рождение ребёнка
1744 ст.

Дочь: (Черноусова) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Черноусова (Бортникова) Анастасия Яковлевна

Стрелецкое, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1745 ст.

Дочь: (Черноусова) Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: Черноусова (Бортникова) Анастасия Яковлевна

Стрелецкое, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1746 ст.

Сын: Черноусов Яков Иванович

Мать ребёнка: Черноусова (Бортникова) Анастасия Яковлевна

Стрелецкое, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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