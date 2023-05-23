Черноусова Марфа Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1680 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1701 ст.
Дочь: Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Черноусов Иван Иванов
Рождение ребёнка
Около 1706 ст.
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Черноусов Иван Иванов
Рождение ребёнка
Около 1707 ст.
Отец ребёнка: Черноусов Иван Иванов
Рождение ребёнка
Около 1722 ст.
Отец ребёнка: Черноусов Иван Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно