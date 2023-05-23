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Черноусова Марфа Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1680 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1677 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1701 ст.

Дочь: Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Черноусов Иван Иванов

Стрелецкое, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1706 ст.

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Черноусов Иван Иванов

Стрелецкое, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1707 ст.

Сын: Черноусов Петр Иванович

Отец ребёнка: Черноусов Иван Иванов

Стрелецкое, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1722 ст.

Сын: Черноусов Иван Иванович

Отец ребёнка: Черноусов Иван Иванов

Стрелецкое, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черноусов Иван Иванов

Смерть
Неизвестно
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