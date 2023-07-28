Черноусова (Бортникова) Анастасия Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1722 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1740
Рождение ребёнка
1744 ст.
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Черноусов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1745 ст.
Дочь: Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Черноусов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1746 ст.
Отец ребёнка: Черноусов Иван Иванович
Смерть
Неизвестно