Черноусова (Бортникова) Анастасия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черноусова (Бортникова) Анастасия Яковлевна

Место рождения

Гредякино, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

Около 1722 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Гредякино, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
1740

Муж: Черноусов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1744 ст.

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Черноусов Иван Иванович

Стрелецкое, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1745 ст.

Дочь: Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Черноусов Иван Иванович

Стрелецкое, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1746 ст.

Сын: Черноусов Яков Иванович

Отец ребёнка: Черноусов Иван Иванович

Стрелецкое, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно