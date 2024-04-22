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Робаковский Севастьян Андреевич

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Место рождения

Куты, Черкаська область

Дата рождения

Около 1796 ст.

Дата смерти

02.08.1866 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796 ст.

Отец: Робаковский Андрей

Мать: не указана

Куты, Черкаська область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Робаковский Иван Севастьянович

Мать ребёнка: Робаковская Фекла Лукьяновна

Куты, Черкаська область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Робаковский Андрей Севастьянович

Мать ребёнка: Робаковская Фекла Лукьяновна

Рождение ребёнка
01.10.1850

Сын: Робаковский Ананий Севастьянович

Мать ребёнка: Робаковская Фекла Лукьяновна

Куты, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Робаковская Фекла Лукьяновна

Смерть
02.08.1866 ст.
Куты, Черкаська область
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