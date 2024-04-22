Робаковский Севастьян Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1796 ст.
Дата смерти02.08.1866 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796 ст.
Отец: Робаковский Андрей
Рождение ребёнка
1829
Сын: Робаковский Иван Севастьянович
Мать ребёнка: Робаковская Фекла Лукьяновна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Робаковский Андрей Севастьянович
Мать ребёнка: Робаковская Фекла Лукьяновна
Рождение ребёнка
01.10.1850
Сын: Робаковский Ананий Севастьянович
Мать ребёнка: Робаковская Фекла Лукьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.08.1866 ст.