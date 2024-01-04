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Рыбаковский Ананий Севастьянович

Место рождения

Куты, Черкаська область

Дата рождения

01.10.1850

Дата смерти

27.08.1917

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1850

Отец: Рыбаковский Севастьян Андреевич

Мать: Рыбаковская Фекла Лукьяновна

Куты, Черкаська область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Рыбаковский Павел Ананьевич

Мать ребёнка: Рыбаковская Мария Павловна

Куты, Черкаська область
Рождение ребёнка
19.02.1896

Сын: Рыбаковский Иван Ананьевич

Мать ребёнка: Рыбаковская Мария Павловна

Куты, Черкаська область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Рыбаковская Пелагея Ананьевна

Мать ребёнка: Рыбаковская Мария Павловна

Куты, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыбаковская Мария Павловна

Смерть
27.08.1917
Витязево, Черкаська область
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