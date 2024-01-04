Рыбаковский Ананий Севастьянович
Место рождения
Дата рождения01.10.1850
Дата смерти27.08.1917
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1850
Рождение ребёнка
1891
Сын: Рыбаковский Павел Ананьевич
Мать ребёнка: Рыбаковская Мария Павловна
Рождение ребёнка
19.02.1896
Сын: Рыбаковский Иван Ананьевич
Мать ребёнка: Рыбаковская Мария Павловна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Рыбаковская Пелагея Ананьевна
Мать ребёнка: Рыбаковская Мария Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.08.1917
Витязево, Черкаська область