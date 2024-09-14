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(Никифорова) Васса Егоровна

Место рождения

Пермская Губерния

Дата рождения

1846

Дата смерти

Около 1946

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Сын: Никифоров Григорий Петрович

Отец ребёнка: Никифоров Петр Тимофеевич

Рождение ребёнка
1875

Сын: Никифоров Евгений Петрович

Отец ребёнка: Никифоров Петр Тимофеевич

Рождение ребёнка
1883

Дочь: (Никифорова) Александра Петровна

Отец ребёнка: Никифоров Петр Тимофеевич

Смерть
Около 1946

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