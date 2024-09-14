(Никифорова) Васса Егоровна
Место рожденияПермская Губерния
Дата рождения1846
Дата смертиОколо 1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1866
Сын: Никифоров Григорий Петрович
Отец ребёнка: Никифоров Петр Тимофеевич
Рождение ребёнка
1875
Сын: Никифоров Евгений Петрович
Отец ребёнка: Никифоров Петр Тимофеевич
Рождение ребёнка
1883
Дочь: (Никифорова) Александра Петровна
Отец ребёнка: Никифоров Петр Тимофеевич
Смерть
Около 1946