Никифоров Евгений Петрович
Место рожденияд. Казакова, Камышловский Уезд, Пермской Губернии
Дата рождения1875
Дата смертиОколо 1975
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Рождение ребёнка
01.02.1908
Сын: Никифоров Симеон Евгеньевич
Мать ребёнка: (Гобина) Варвара Авраамовна
Рождение ребёнка
13.06.1909
Сын: Никифоров Петр Евгеньевич
Мать ребёнка: (Гобина) Варвара Авраамовна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Никифоров Сергей Евгеньевич
Мать ребёнка: (Гобина) Варвара Авраамовна
Рождение ребёнка
Около 1915
Сын: Никифоров Василий Евгеньевич
Мать ребёнка: (Гобина) Варвара Авраамовна
Рождение ребёнка
Около 1917
Сын: Никифоров Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: (Гобина) Варвара Авраамовна
Рождение ребёнка
Около 1919
Дочь: (Никифорова) Татьяна Евгеньевна
Мать ребёнка: (Гобина) Варвара Авраамовна
Смерть
Около 1975