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Никифоров Евгений Петрович

Место рождения

д. Казакова, Камышловский Уезд, Пермской Губернии

Дата рождения

1875

Дата смерти

Около 1975

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Никифоров Петр Тимофеевич

Мать: (Никифорова) Васса Егоровна

Рождение ребёнка
01.02.1908

Сын: Никифоров Симеон Евгеньевич

Мать ребёнка: (Гобина) Варвара Авраамовна

Рождение ребёнка
13.06.1909

Сын: Никифоров Петр Евгеньевич

Мать ребёнка: (Гобина) Варвара Авраамовна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Никифоров Сергей Евгеньевич

Мать ребёнка: (Гобина) Варвара Авраамовна

Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Никифоров Василий Евгеньевич

Мать ребёнка: (Гобина) Варвара Авраамовна

Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Никифоров Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: (Гобина) Варвара Авраамовна

Рождение ребёнка
Около 1919

Дочь: (Никифорова) Татьяна Евгеньевна

Мать ребёнка: (Гобина) Варвара Авраамовна

Смерть
Около 1975

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